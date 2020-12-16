Джерри Бэнгстон оригинально запомнился в поединке против команды Монреаль Импакт (0:1) в связи с новой COVIDной реальностью.

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Тренировку перед матчем гондурасец проводил в маске. С прикрытым лицом форвард провел и весь матч, что стало беспрецедентным средством защиты от коронавируса среди футболистов.

Заметим, что герой эпизода, Джерри Бэнгстон, в свое время участвовал в чемпионате мира 2014-го года. Тогда его сборная противостояла Франции, Эквадору и Швейцарии в группе – все матчи она проиграла.

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