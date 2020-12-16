Учасник ЧС-2014 відчуває панічний страх перед коронавірусом – безпрецедентні засоби захисту на полі
Гравець Олімпії Джеррі Бенгстон обережно ставиться до свого здоров'я.
Джеррі Бенгстон оригінально запам'ятався у поєдинку проти команди Монреаль Імпакт (0:1) у зв'язку з новою COVIDною реальністю.
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Тренування перед матчем гондурасець проводив у масці. З прикритим лицем форвард провів і весь матч, що стало безпрецедентним засобом захисту від коронавірусу серед футболістів.
Зауважимо, що герой епізоду, Джеррі Бенгстон, свого часу брав участь у чемпіонаті світу 2014-го року. Тоді його збірна протистояла Франції, Еквадору та Швейцарії у групі – всі матчі вона програла.
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