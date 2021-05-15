Дань легендарному Диего Марадоне отдают не только представители футбольного мира – Мисс Аргентина Алина Аксельрад подготовила эффектный перфоманс на конкурсе "Мисс Вселенная".

Модель вышла на сцену в блестящем костюме в виде формы сборной Аргентины и с мячом в ногах, отдав дань легендарному Диего Марадоне, чья фамилия и номер были на спине красавицы.

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Впрочем, на этом 22-летняя Алина Аксельрад не остановилась – девушка разорвала кофточку, под которой была майка с ностальгическим портретом легенды мирового футбола.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября прошлого года после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.

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