Тренировку Атлетико после игры с Барселоной (0:0) едва не сорвали возмущеные фанаты "матрасников", сообщает Cuatro.

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"Жертвой" болельщиков стал Жоау Фелиш, который, по мнению фанатов, и близко своей игрой не соответствует потраченным на него средствам (Атлетико заплатил Бенфике за Жоау 120 млн евро). "Наемник! Убирайся из этой команды! Иди нахр*н", – звучало в сторону 21-летнего португальца.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Фелиш провел 28 матчей, в которых отметился 7-ю голами и 4-мя ассистами.

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