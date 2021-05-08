Лидер испанского сезона приехал в гости к каталонцам, которые к отчетной игре подходили, разделяя 2-3 места с Реалом. В случае победы команда Кумана потеснила бы мадридцев с первой ступеньки. Впрочем, в предыдущих двух очных встречах против "матрасников" Месси и Ко набрали на Камп Ноу лишь 1 балл, поэтому задача была не из легких. Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Атлетико, стартовал в 17:15. Каталонцы в предыдущей домашней игре сенсационно уступили дома Гранаде, так что желали двойной реабилитации.

Барселона – Атлетико: онлайн-трансляция матча за 1 место в Примере

Быстрый старт от гостей. Лемар расшатал защитников и пробил с границы штрафной. Тер Штеген не без проблем парировал. Интересно, что спустя 10 минут после этого удара игрок сборной Франции получил травму и уступил место на поле Саулю. Луис Суарес со штрафного попытался забить своим бывшим партнерам. Не очень остро. Так же тихо и спокойно на поле. В первые 20 минут Барселона без ударов. Только Атлетико заботится, чтобы посторонний зритель вовсе не заснул. Острый прострел на Корреа с левого фланга – Клеман чудом успел выставить ногу, заблокировав убийственный удар. Пике дважды подряд сбивает Суареса. "Теплый" прием экс-одноклубника.

Месси с Гризманном почти разыграли двоечку на крохотном пространстве, но продраться в штрафную мадридцев так и не удается. Если и пройти кого-то одного, мгновенно вырастают еще 1-2 оппонента. Грамотная стена от Симеоне, но и тихий снотворный темп атак Барсы значительно облегчает дело. Бускетсу серьезно досталось по голове, долго оказывают помощь опорнику хозяев. Вторая вынужденная замена в матче за полчаса. Атлетико просто доминирует по моментам. Долгий заброс на левый полуфланг, затем передача назад и сейв Тер Штегена после удара Маркоса Льоренте.

THIS COULD HAVE BEEN ONE OF MESSI'S GREATEST EVER GOALS! pic.twitter.com/p0tXkuGma6 — mx (@MessiMX10i) May 8, 2021

И тут же врывание Суареса, стреляет Луис с острого угла – немецкого вратаря не прошить. Третий подряд сейв Тер Штегена после похожей атаки и попытки Карраско. Слишком уж легко Барселона позволяет прорываться едва ли не во вратарскую уже. А вот что происходит, когда просыпается спящий гигант. Месси завернул карусель, разорвав 6 соперников и пробив мимо седьмого. Момент, который мог мгновенно стать голом года имени Пушкаша, но снаряд минимально пронесся мимо стойки. Карраско попытался повторить Лео. Такая себе демо-версия прохода Лео завершилась блоком Пике.

Классный розыгрыш углового. Фелипе расстреливает после идеальной передачи с правого края – как можно было там пробить выше? Тайм потерянных моментов, вторая половина значительно живее, и это настроило на оптимистический лад. Атлетико был явно получше (8:3 по ударам, 6:3 по попаданиям в створ). И не важно, что 64% контроля за Барселоной. Каталонцы позволили аж 8 выстрелов из пределов своей штрафной, а сами сподобились только на 2. Впрочем, по xG мадридцы не наиграли и на 1 ожидаемый гол.

Суарес начал второй тайм дальним ударом, неточно. И здесь снова взялся за дело Месси. Несколько крутых подач и сейвов Облака. Барса даже забила, однако Араухо, в перерыве заменивший Мингесу, забрался в офсайд. Фланг Альбы также мощно разрывал редуты "матрасников". У гостей после перерыва 0 ударов в створ ворот. По 2 замены от обоих тренеров совершенно остановили игру. Вместо ударов фолы, желтые карточки и брак в передачах.

Первыми снова проснулись хозяева. Альба сделал все идеально, но Дембеле дал выше. С нескольких метров. На вес золота? Слишком высоко выпрыгнул Усман. Активны фланги каталонцев на последних минутах, и только с решающим ударом беда. Месси сам для себя зарабатывает моменты. Заставил Кандогбия сфолить и привезти опасный штрафной на 90-й. Сам Лео, конечно же, у мяча. Удар над стенкой и рядом с крестовиной. Ничья означает, что Реал Лунина в случае победы над Севильей вырывается на 1 место!