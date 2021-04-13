"Матрасники" готовы отпустить 5-6 исполнителей в летнее трансферное окно, сообщает Cadena SER.

Атлетико потерял еще одного нападающего

Атлетико, в частности, выслушает предложения по центрбеку Хосе Хименесу и центрхаву Саулю Ньигесу. Кроме того, тренерский штаб мадридцев не рассчитывает на защитника Шиме Врсалько и полузащитников Лукаса Торрейру и Витоло. Отдельная история – арендованный у Лиона форвард Мусса Дембеле. Боссы Атлетико хотят оценить его вклад в игру команды на финише сезона и уже тогда примут окончательное решение.

К слову, "матрасники" в данный момент лидируют в Ла Лиге, имея в активе 67 очков. У соседей из Реала – 66 пунктов, у Барселоны – 65 баллов.

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