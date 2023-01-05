Пока Рома мучается в атаке, Эдин Джеко забивает за Интер победные мячи в больших матчах. Гол в ворота Наполи стал для боснийского форварда 20-м в составе "нерадзурри" в рамках Серии А. Все эти подвиги Джеко совершил, преодолев отметку в 35 лет. Генеральный менеджер Ромы Тиагу Пинту должен сгореть от стыда за то, что сплавил такого бомбардира ради разгрузки зарплатной ведомости.

Наполи уступил Интеру, потерпев первое поражение в Серии А, Удинезе спасся в матче с Эмполи

"Интер возвращается в гонку за скудетто", – завлекает Gazzetta dello Sport своим заголовком. Возможно, говорить об этом ещё рано – всё же команда Симоне Индзаги поднялась только на четвёртое место в турнирной таблице. Но расстояние до конкурентов Интер сократил: теперь миланцы отстают от Ювентуса на одно очко и от лидера чемпионата – Наполи – на 8. Вся борьба ещё впереди.