Поки Рома мучиться в атаці, Едін Джеко забиває за Інтер переможні м'ячі у великих матчах. Гол у ворота Наполі став для боснійського форварда 20-м у складі "нерадзуррі" у рамках Серії А. Всі ці подвиги Джеко здійснив, подолавши позначку 35 років. Генеральний менеджер Роми Тіагу Пінту має згоріти від сорому за те, що сплавив такого бомбардира заради розвантаження зарплатної відомості.

Наполі поступився Інтеру, зазнавши першої поразки в Серії А, Удінезе врятувався у матчі з Емполі

"Інтер повертається у гонку за скудетто", – приваблює Gazzetta dello Sport своїм заголовком. Можливо, говорити про це ще зарано – все ж таки команда Сімоне Індзагі піднялася лише на четверте місце у турнірній таблиці. Але відстань до конкурентів Інтер скоротив: тепер міланці відстають від Ювентуса на одне очко та від лідера чемпіонату – Наполі – на 8. Уся боротьба ще попереду.