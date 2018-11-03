Убийца игрока Сан-Паулу рассказал, что футболист пытался изнасиловать его жену

Мужчина, который убил футболиста Сан-Паулу Даниэла Фрейтаса, рассказал о причинах своего поступка.

В Бразилии задержали мужчину, который совершил жестокое убийство футболиста Сан-Паулу Даниэла Фрейтаса. Им оказался местный бизнесмен Эдисон Бриттес. Мужчина во всем признался и объяснил свой поступок.

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По словам убийцы, Даниэл Фрейтас пытался изнасиловать его жену на дне рождении его дочери.

"Когда я вошел в комнату, то увидел его сверху на моей жене, а она просила о помощи. Я сделал то, что сделал бы любой для женщины. Это могла быть ваша сестра, дочь или жена. В тот момент это была моя Крис, с которой я живу 20 лет", - цитирует мужчину Мarca.

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Напомним, изуродованное тело 24-летнего Даниэла Фрейтаса обнаружили утром 29 октября в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс. Преступник отрезал ему половой орган, а также на шее были обнаружены многочисленные колото-резаные травмы.