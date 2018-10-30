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В Бразилии жестоко убили футболиста и надругались над его телом

29 октября 22:23 142 Читати українською
В Бразилии жестоко убили футболиста и надругались над его телом
Даниэл Фрейтас / Фото ФК Сан-Бенту

Полузащитник бразильского Сан-Бенту Даниэл Фрейтас был убит недалеко от Куритибы.

Изуродованное тело 24-летнего Даниэла Фрейтаса обнаружили утром 29 октября в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, сообщает UOL Esporte.

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По информации издания, перед смертью игрока пытали. Преступники отрезали ему половой орган, также на шее были обнаружены многочисленные колото-резаные травмы.

Даниэл выступал за Сан-Бенту на правах аренды. Игрок принадлежал Сан-Паулу, который на своем сайте выразил соболезнования близким погибшего.

Теги
Мир Сан-Паулу Сан-Паулу Бразилия
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