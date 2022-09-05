У розпорядження Футбол 24 потрапила ухвала Печерського районного суду, датована 5 вересня 2022 року, у відповідь на цивільний позов від Петра Христофоровича Чілібі до УАФ та Всеукраїнської спортивної асоціації ветеранів футболу України. Позивач вимагав визнати незаконним та скасувати протокол щодо організації та проведення XXV Конгресу Української асоціації футболу. Головуючий суддя Олексій Соколов цей позов задовольнив.

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"Заборонити Громадській спілці "Українська асоціація футболу" вчиняти дії щодо підготовки, проведення і розгляду на звітно-виборному XXV Конгресі УАФ питань порядку денного в частині обрання Президента УАФ, обрання перших віце-президентів, віце-президентів, членів Виконавчого комітету та аудиторського органу УАФ", – зокрема йдеться в ухвалі Печерського райсуду. Її можна оскаржити шляхом апеляційної скарги протягом 15 днів з дня проголошення.

Петро Чілібі – відомий у минулому футболіст, захисник одеських Чорноморця та СКА, Дніпра і запорізького Металурга 1970-80-х років. Згодом – головний тренер ветеранського клубу Рішельє, багаторічний президент Федерації футболу Одеської області.

Нагадаємо, що доленосний XXV Конгрес УАФ мав відбутися ще 7 березня 2022 року у Дніпрі, але його перенесли через повномасштабне вторгнення російських окупантів на другу половину вересня. Безальтернативний кандидат на президентське крісло – чинний керівник УАФ Андрій Павелко.

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