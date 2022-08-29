"В Доме футбола уже планируют отчетно-избирательный конгресс, чтобы переизбрать нынешнего президента УАФ Андрея Павелко на новый 5-летний срок.

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Точной даты выборов пока нет, но в планах вторая половина сентября. Напомню, что Андрей Васильевич руководит нашим футболом с 2015 года. И если его переизберут (а вероятность этого 99%, если не включатся политические факторы), то он будет возглавлять украинский футбол 12 лет. Кроме Павелко, никто другой не подал свою кандидатуру", – сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

Напомним, из-за начала полномасштабной войны выборы президента УАФ были перенесены с марта на неопределенный срок.

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