УАФ внедряет категории для стадионов

Очередные нововведения относительно стадионов официально заработают уже с сезона 2021/22.

Украинская ассоциация футбола утвердила новый регламент инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу, сообщает официальный сайт организации.

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Нововведения разработаны в сотрудничестве с украинской Премьер-лигой, Профессиональной футбольной лигой, Национальной полицией Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и телетрансляторами.

Согласно решению исполкома УАФ, новый регламент инфраструктуры вступает в силу уже со следующего сезона, но положение о категории стадионов начнет действовать через сезон, то есть начиная с сезона 2021/22. В сезоне 2020/21 еще будут действовать реестры стадионов, как это было раньше.

Итак, стадионы четвертой категории смогут принимать любые матчи под эгидой УАФ (официальные матчи национальной сборной Украины, а также групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы), третьей – матчи УПЛ, полуфиналы и финал Кубка и Суперкубок Украины, второй – матчи Первой лиги и Кубка Украины до стадии четвертьфинала включительно, первой – матчи Второй лиги, команд U-21 и U-19 и Кубка Украины в стадии 1/8 финала включительно.

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