Павелко анонсировал реконструкцию стадиона Кривбасса – на арене хотят принять финал Кубка и матч сборной Украины

Глава УАФ побывал с рабочим визитом в Днепропетровской области и рассказал о планах восстановления футбольной инфрастуктуры.

Андрей Павелко встретился с руководителем Днепропетровской ОГА Александром Бондаренко. Предметом разговора стали вопросы развития спорта и спортивной инфраструктуры региона. Также глава УАФ анонсировал начало реконструкции стадиона в Кривом Роге, на котором ранее выступал Кривбасс.

"Накануне встречи с руководителем Днепропетровской ОГА я посетил еще два спортивных объекта области. Стадион "Металлург" в центре Новомосковска, который сейчас в процессе реконструкции. К сожалению, из-за пандемии темп выполнения работ существенно снизился. Но надеюсь, что и здесь в ближайшее время появится современное футбольное поле, где смогут тренироваться воспитанники местных ДЮСШ и будет проводить матчи городской клуб Металлург.

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Тезкой этой арены является стадион в Кривом Роге – это дом ФК Кривбасс, который имеет давнюю и славную историю, а недавно, по инициативе Главы государства Владимира Зеленского получил шанс на возрождение профессионального статуса клуба. Однако, как и клуб, стадион Металлург сейчас нуждается в серьезной поддержке.

Полностью поддержал инициативу депутатов оставить эту арену многофункциональной. И одновременно обновленный стадион должен соответствовать нормам УЕФА и иметь возможность принять один из финалов Кубка Украины и матч национальной сборной. Это также является одной из наших целей. Александр Викторович заверил, что до конца августа будет готов проект реконструкции.

Заручившись поддержкой Александра Бондаренко, могу сказать, что комплексная реконструкция этой арены и других объектов начнется в ближайшее время, что станет таким долгожданным глотком свежего воздуха для футбола Кривого Рога, Новомосковска и спортсменов всей Днепропетровщины", – написал Павелко в Facebook.

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