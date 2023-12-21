"Данным письмом мы обращаемся к вам относительно особой важности соблюдения решения Совета ФИФА и Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд, национальных сборных или клубов, от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА, принятого в первые дни войны в Украине в феврале 2022 года, а затем пролонгированного эквивалентными положениями в мае 2022 года в отношении следующего сезона. Сейчас, когда война продолжается уже почти два года, крайне важно держаться этой позиции против агрессоров сильнее, чем когда-либо.

Россия сыграет с участником Евро-2024 – страна-террорист получила официальное подтверждение

Согласно открытым источникам, недавно генеральный секретарь футбольной ассоциации Сербии Йован Шурбатович подтвердил проведение товарищеского матча между сборными Сербии и России. СМИ также цитируют, что сербская ассоциация получила официальное разрешение от УЕФА на эту игру и уже договорилась с РФС о проведении товарищеского матча 21 марта 2024 года в Москве на стадионе Динамо.

Мы в УАФ, представляя в этом случае все украинское общество, истощенное жестокой войной и безнаказанностью российских террористов, настаиваем на том, что в нынешних условиях нельзя проводить вышеупомянутые матчи, и, соответственно, убеждены, что такие матчи не могут быть поддержаны ни в какой форме руководящими органами футбола, поскольку это противоречит справедливой позиции ФИФА и УЕФА насчет изоляции агрессоров от мирового футбольного сообщества.

Мы также хотели бы обратить внимание коллег из футбольной ассоциации Сербии, что российское террористическое государство все еще продолжает совершать ужасные военные преступления в Украине, нанося разрушительное воздействие также на природу и экономику соседних стран, поэтому совершенно недопустимо позволять командам из России возвращаться в футбольную семью цивилизованного мира, поскольку это фактически означает сотрудничество с режимом террористов и поощрение его продолжать свои действия в дальнейшем.

Мы ценим понимание и сотрудничество каждого из вас и просим принять соответствующие меры для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам", – говорится в письме, обнародованном на официальном сайте УАФ.

Напомним, что сербская ассоциация футбола подтвердила проведение товарищеского матча с Россией, который должен состояться 21 марта в Москве на стадионе Динамо. Это означает, что УЕФА разрешил сыграть этот поединок.

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