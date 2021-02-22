Комитет по этике и честной игры УАФ возьмется за несколько высказываний, которые могут нарушать кодекс.

По результатам 15-го тура украинской Премьер-лиги УАФ решила начать проверку из-за вероятного нарушения Кодекса этики и честной игры.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, соответствующий комитет планирует оценить высказывания президента Ингульца Александра Поворознюка относительно стимулирования арбитров клубами УПЛ и голкипера Руха Александра Бандуры из-за нецензурной лексики в адрес арбитров.

Заметим, Ингулец после 15-ти туров расположился 10-м с 12 очками в активе, Рух идет предпоследним, набрав лишь 10 пунктов.

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