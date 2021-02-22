В поединке Шахтер – Рух случился жуткий эпизод, который завершился эмоциональной речью одного из участников встречи.

Шахтер переиграл Рух (2:0), а эмоции в конце противостояния зашкаливали. На 90+4 минуте Александр Бандура жестко столкнулся с Виктором Корниенко.

Жуткое столкновение Корниенко и Бандуры в видеообзоре матча Шахтер – Рух – 2:0

За фол вратарь Руха был наказан прямой красной карточкой. Покидая поле, он не сдерживал эмоций. "Зачем удаляете? У вас глаз нет, или что, бл**ь? Столкновение идет, бл**ь, безмозглые, бл**ь", – выкрикивал Бандура. Эти слова попали в трансляцию поединка на телеканале "Футбол 1", сообщает Tribuna.

Интересно, что у львовского клуба к тому времени уже замен не осталось, поэтому на несколько последних мгновений ворота стал защищать словенский легионер Давид Зец.

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