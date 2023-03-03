Украинская ассоциация футбола на своем YouTube-канале выпустила фильм "Гра незламних", приуроченный годовщине со дня начала полномасштабной войны России против Украины.

Шевченко, Милевский, Зинченко и другие звезды сборной Украины в уникальном фильме "Нация футбола"

В съемках приняли участие: руководство УАФ, игроки национальной сборной Украины (Александр Караваев, Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко), украинские арбитры (Дмитрий Кубряк, Екатерина Монзуль и Ирина Петрова), а также украинские воины. Продолжительность фильма – 35 минут.

"Документальная лента освещает год украинского футбола в условиях войны. Жизненные истории героев в деталях раскрывают тему борьбы за существование любимой игры. Сюжет ленты наглядно иллюстрирует, как украинский футбол не просто уцелел и выстоял, но и стремился к новым целям и достижениям. От возобновления клубных соревнований на всех уровнях и до подачи заявки на проведение чемпионата мира в 2030-м году", – говорится в сообщении УАФ.

Посмотреть фильм "Гра незламних" можно по ссылке.

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