Українська асоціація футболу на своєму YouTube-каналі випустила фільм "Гра незламних", приурочений річниці з дня початку повномасштабної війни Росії проти України.

Шевченко, Мілевський, Зінченко та інші зірки збірної України в унікальному фільмі "Нація футболу"

У зніманнях взяли участь: керівництво УАФ, гравці національної збірної України (Олександр Караваєв, Андрій Ярмоленко і Тарас Степаненко), українські арбітри (Дмитро Кубряк, Катерина Монзуль та Ірина Петрова), а також українські воїни. Тривалість фільму – 35 хвилин.

"Документальна стрічка висвітлює рік українського футболу в умовах війни. Життєві історії героїв в деталях розкривають тему боротьби за існування улюбленої гри. Сюжет стрічки наочно ілюструє, як український футбол не просто вцілів і вистояв, а й прагнув нових цілей і досягнень. Від поновлення клубних змагань на всіх рівнях і до подачі заявки на проведення чемпіонату світу у 2030-му році", – йдеться у повідомленні УАФ.

Переглянути фільм "Гра незламних" можна за посиланням.

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