Главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков официально определился со своими ассистентами в национальной команде.

Сборная Украины сегодня, 29 августа, представила новый тренерский штаб. Помогать исполняющему обязанности главного тренера Александру Петракову будут Андрей Анненков и Александр Шовковский, сообщает официальный сайт УАФ.

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Тренером вратарей стал Вячеслав Кернозенко, а Вячеслав Руженцев и Иван Баштовой будут работать тренерами по физподготовке. К слову, Шовковский и Баштовой ранее входили в штаб Андрея Шевченко.

Напомним, первые матчи с новым тренерским штабом сборная Украины проведет уже в начале сентября: 1-го числа против Казахстана и 4-го – против Франции. На 8 сентября запланирован спарринг с чехами.

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