Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков офіційно визначився зі своїми асистентами у національній команді.

Збірна України сьогодні, 29 серпня, презентувала новий тренерський штаб. Допомагати виконувачу обов'язків головного тренера Олександру Петракову будуть Андрій Анненков та Олександр Шовковський, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Тренером воротарів став В'ячеслав Кернозенко, а В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий працюватимуть тренерами з фізпідготовки. До слова, Шовковський і Баштовий раніше входили до штабу Андрія Шевченка.

Нагадаємо, перші матчі з новим тренерським штабом збірна України проведе вже на початку вересня: 1-го числа проти Казахстану і 4-го – проти Франції. На 8 вересня запланований спаринг з чехами.

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