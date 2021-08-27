Олег Блохин заверил, что не вмешивался в комплектацию сборной Украины на ближайшие матчи.

"Сразу замечу: я не формировал этот список. Возможно, Алексей Михайличенко участвовал – не знаю, не говорил с ним об этом.

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Думаю, что на эту тему у руководства УАФ был разговор с Сергеем Ребровым и Александром Петраковым, который на тот момент уже числился второй кандидатурой на пост наставника сборной. Если Петраков, как исполняющий обязанности главного тренера, будет советоваться – нет вопросов", – заявил Блохин в интервью Meta-ratings.

Напомним, в сентябре сборная Украины проведет два матча отбора на ЧМ – 1-го против Казахстана и 4-го против Франции. На 8 сентября запланирован спарринг с чехами.

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