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УАФ получит от ФИФА не менее 1,5 миллиона долларов на борьбу с последствиями коронавируса

11:05 - Читати українською
УАФ получит от ФИФА не менее 1,5 миллиона долларов на борьбу с последствиями коронавируса
Андрей Павелко / УАФ

ФИФА утвердила план помощи национальным ассоциациям в борьбе с коронавирусом.

Организация выделила 1,5 млрд долларов на борьбу с последствиями COVID-19. Каждая ассоциация, в том числе УАФ, может рассчитывать на минимум 1,5 миллиона долларов, сообщает пресс-служба ФИФА.

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Отмечается, что из этой суммы 1 миллион ассоциации могут тратить согласно своим потребностям, а 500 тысяч долларов – это дополнительный грант исключительно для женского футбола.

Еще одна возможность получения дополнительной помощи – это беспроцентные кредиты от ФИФА. Сумма кредита может составить не более 35% от годовой выручки ассоциации. Средства, полученные от ФИФА, национальные ассоциации могут направлять на разные футбольные субъекты своей страны – клубы, игроков и лиги.

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УАФ ФИФА коронавирус
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