"Сегодня было заседание Печерского суда. К сожалению, суд не прислушался к нашим аргументам и принял решение об аресте с возможностью внесения залога. Залог уже уплачен. Он уплачен УАФ. В настоящее время завершаются юридические процедуры по подтверждению платежа. Надеемся, что в скором времени Павелко появится в офисе УАФ и продолжит исполнение своих обязанностей.

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Срок ареста составил 2 месяца, а залог 9 миллионов 880 тысяч гривен. В настоящее время Павелко находится в Главном управлении полиции у следователя. УАФ ожидает, что через несколько часов вопрос с залогом решится и Павелко отпустят (оригинал комментария опубликован в 16:08 – прим. Футбол 24). Мы категорически не согласны с решением суда и вообще с уголовным производством.

Следствие заявляет, что есть завладение средствами УАФ. Это неправда. Денежные средства, о которых речь – это была выплата за услуги, которые предоставлял УАФ известный футбольный судья Пьерлуиджи Коллина. У них были все эти доказательства, но эти доказательства в суд не были переданы, а спрятаны.

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Это уголовное производство более 3 лет расследовалось НАБУ, и Офис генерального прокурора пришел к выводу еще год назад, что каких-либо признаков преступления со стороны Павелко нет, и передал это дело в полицию. И вот прошел год – и почему-то ни с того ни с сего, без каких-либо дополнительных действий было предъявлено это подозрение. Кроме того, по делу полностью отсутствует экспертиза.

Речь не о государственных средствах, а о деньгах Федерации, потому что за последние 7 лет Федерация не получала никакого бюджетного финансирования. Кроме того, по делу нет потерпевшего. Это решение будут оспаривать", – заявил Бугай в комментарии Украинской правде.

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