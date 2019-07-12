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УАФ определилась с датами жеребьевки Кубка Украины

13:13 38 Читати українською
УАФ определилась с датами жеребьевки Кубка Украины
Шахтар – переможець Кубка України-2019 / фото: ФК Шахтар

Первая жеребьевка Кубка Украины состоится уже 24 июля.

Жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины состоится 24 июля, информирует официальный сайт УАФ.

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Отмечается, что в церемонии примут участие 20 команд – 18 из Второй лиги и еще 2 из любительской. Матчи запланированы на 7 августа.

Жеребьевка второго предварительного этапа состоится 9 августа. К 10 победителям первого этапа добавляются еще одна команда Второй лиги и 15 – из Первой. Игровой день – 21 августа.

Жеребьевка третьего предварительного этапа пройдет 23 августа. К турниру присоединятся команда Первой лиги и 6 команд УПЛ (6-12 места). Игровой день – 27 сентября.

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На стадии 1/8 финала к 10 победителям предыдущего этапа присоединится и первая шестерка УПЛ. Жеребьевка стадии состоится 2 октября, а матчи будут сыграны 30 октября.

Жеребьевка 1/4 финала пройдет 1 ноября. Матчи запланированы аж на 4 марта. Запланированные даты полуфиналов и финала – 22 апреля и 13 мая соответственно.

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