Шахтер завоевал 13-й Кубок Украины – лучшие мгновения празднования "горняков"

Донецкая команда в четвертый раз подряд подняла над головой Кубок Украины и ярко отпраздновала легкий трофей.

Шахтер выиграл Кубок Украины-2018/19, разгромив в финале первой лиги Ингулец со счетом 4:0. Дубль оформил новичок Тете, роскошным премьерным голом за дончан отличился Соломон, забил и лучший бомбардир команды Мораес. Это четвертый подряд и 13-й в общем триумф "горняков" в Кубке Украины. Шахтер сравнялся с Динамо по количеству титулов за время независимости.

Шахтер – Ингулец – 4:0 – видео голов и обзор матча

После поединка на команды ждала церемония награждения. Утешительные медали получили финалисты, затем за своими призами на подиум пошли победители. Капитан Шахтера Тайсон получил кубок из рук президента ФФУ Андрея Павелко, поднял его над головой и побежал праздновать перед трибуной с собственными болельщиками. Паулу Фонсека после фотосессии облил подопечных шампанским в раздевалке.

Фото: ФК Шахтер

Шахтер – Ингулец: знаковый триумф дончан в Кубке Украины с почти "золотым дублем", классный футбол от Тете и Антонио