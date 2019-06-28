Медали Кубка Украины развалились сразу после вручения, – президент Ингульца Поворознюк

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал о курьезной ситуации, которая произошла после финального матча Кубка Украины против Шахтера.

"Уже сразу после вручения еще на поле трезубец начал отпадать. Я ее беру в руки, а кусок медали уже отпадает на газон. Это касается всех, кому повесили ее на шею. Мы привезли в Петрово только ободок медали, что это за чертовщина.

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Нам пообещали в УАФ их заменить, но для меня это выглядит дико. Другое дело, медали ПФЛ – они выглядят современно, в них мало лишних элементов, и не стыдно показывать кому-то.

Ситуация неприятная. Как и тот факт, что впервые в истории розыгрыша Кубка Украины участникам финала не были предусмотрены призовые. Это какая-то судьба: впервые отменили, и мы оказались среди команд-неудачников. Правда, это для нас точно не было главным", – цитирует Поворознюка Sportarena.

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