УАФ визначилась з датами жеребкування Кубка України

Перше жеребкування Кубка України відбудеться вже 24 липня.

Жеребкування першого попереднього етапу Кубка України відбудеться 24 липня, інформує офіційний сайт УАФ.

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Зазначається, що у церемонії братимуть участь 20 команд – 18 з Другої ліги та ще 2 з аматорської. Матчі заплановані на 7 серпня.

Жеребкування другого попереднього етапу відбудеться 9 серпня. До 10 переможців першого етапу додаються ще одна команда Другої ліги та 15 – з Першої. Ігровий день – 21 серпня.

Жеребкування третього попереднього етапу пройде 23 серпня. До турніру приєднаються команда Першої ліги та 6 команд УПЛ (6-12 місця). Ігровий день – 27 вересня.

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На стадії 1/8 фіналу до 10 переможців попереднього етапу приєднається і перша шістка УПЛ. Жеребкування стадії відбудеться 2 жовтня, а матчі будуть зіграні 30 жовтня.

Жеребкування 1/4 фіналу пройде 1 листопада. Матчі заплановані аж на 4 березня. Заплановані дати півфіналів та фіналу – 22 квітня та 13 травня відповідно.

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