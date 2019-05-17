Вистояв тільки Шовковський: парад рекордів Шахтаря у Кубку України – усе, про що варто знати кожному

"Футбол 24" зібрав вичерпні факти, які доводять цілковите домінування "гірників" у розіграші Кубка України.

13 разів Шахтар вигравав Кубок України – це національний рекорд. Трофей також здобували Динамо (11 разів), Чорноморець (2), Ворскла (1) і Таврія (1).

Шахтар – Інгулець – 4:0 – відео голів та огляд матчу

4 роки поспіль Шахтар перемагає у фінальних матчах Кубка України (це також національний рекорд): 2016 рік – Зорю, 2017-2018 – Динамо, 2019 – Інгулець.

9 сезонів без пауз Шахтар доходить до фіналу Кубка України, починаючи з 2011 року – і це національний рекорд також.

7 трофеїв за дев’ять останніх сезонів – такий здобуток "гірників" у фінальних матчах Кубка України. Ще два рази за цей період Кубок України вигравало Динамо (2014-2015).

4:0 – найбільший рахунок фінального матчу Кубка України; попередній рекорд (3:0) було встановлено у 1999 році футболістами Динамо, після чого відбувся повтор у 2013-му (це вже Шахтар).

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Три Кубки України виграв із Шахтарем Паулу Фонсека, який у загальному тренерському рейтингу переможців цього турніру поступається лише своїм попередникам – Віктору Прокопенку (4) та Мірчі Луческу (6). Щоправда, перемогу 2004 року Прокопенко та Луческу розділили на двох. Три Кубки України здобув свого часу Валерій Лобановський.

8 разів вигравав Кубок України Андрій Пятов – це рекорд Шахтаря. Стільки ж разів здобував трофей Юрій Дмитрулін (Динамо), а національний рекорд належить іншому "динамівцю" – Олександру Шовковському (10).

154 матчі провів Шахтар у розіграшах Кубка України на даний момент: 113 перемог, 22 нічиї, 19 поразок. Остання поразка трапилася ще у сезоні-2015/16, коли у матчі-відповіді чвертьфіналу постаралася Ворскла (2:1).

Три голи забив у розіграші Кубка України 2018/19 Жуніор Мораєс – найкращий бомбардир Шахтаря. Але в історичному рейтингу кубкових бомбардирів клубу він відчутно поступається лідеру – Андрієві Воробею (22).

390 хвилин – найбільше серед усіх гравців Шахтаря провів у розіграші Кубка України 2018/19 Сергій Кривцов. По 300 хвилин відіграли Сергій Болбат, Ісмаїлі та Тайсон. Загалом Фонсека використав у 4 матчах 24 футболісти.

Андрій Кудирко, спеціально для Футбол 24

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