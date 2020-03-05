УАФ офіційно затвердила новий формат УПЛ

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про рішення Виконкому організації змінити формат проведення УПЛ.

"Важливим і позитивним рішенням Виконкому стало повернення до формату проведення чемпіонату УПЛ за участю 16 клубів, який запрацює в сезоні 2021/2022.

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Це одна з головних ознак того, що український футбол зростає після кількох надзвичайно складних років в умовах війни і економічного спаду. Це нові можливості для росту клубів і залучення вболівальників на стадіони в різних куточках України", – написав Павелко у своєму фейсбуці.

Нагадаємо, в сезоні 2020/21 у Favbet Лізі виступатиме 14 команд.

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