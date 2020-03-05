toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ УПЛ ЗБІРНА УКРАЇНИ

УАФ офіційно затвердила новий формат УПЛ

19:42 7330 Читать на русском
УАФ офіційно затвердила новий формат УПЛ
УАФ затвердила зміну формату УПЛ / фото з відкритих джерел

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про рішення Виконкому організації змінити формат проведення УПЛ.

"Важливим і позитивним рішенням Виконкому стало повернення до формату проведення чемпіонату УПЛ за участю 16 клубів, який запрацює в сезоні 2021/2022.

УПЛ прокоментувала можливість перенесення матчів через загрозу епідемії коронавірусу

Це одна з головних ознак того, що український футбол зростає після кількох надзвичайно складних років в умовах війни і економічного спаду. Це нові можливості для росту клубів і залучення вболівальників на стадіони в різних куточках України", – написав Павелко у своєму фейсбуці.

Нагадаємо, в сезоні 2020/21 у Favbet Лізі виступатиме 14 команд.

Динамо поза зоною ЛЧ, Шахтар вирішить долю місця у верхній шістці: всі розклади перед останнім туром першого етапу УПЛ

blog_ava
Бєсєдін став жертвою помилки лікаря Динамо – представник УАФ розкрив причину проваленого допінг-тесту
16:24
7306
Теги
Головне Андрій Павелко формат УПЛ УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
хв
Дербі Каунті
21:45
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук