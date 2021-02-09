УАФ объявила о судейских назначениях 14-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц, которые будут обслуживать поединки первого тура украинской Премьер-лиги после зимней паузы.
Четырнадцатый тур УПЛ будет разбит на 2 дня – 13 и 14 февраля. Система VAR будет использоваться на 4 поединках: Колос – Шахтер, Динамо – Олимпик, Рух – Ворскла и СК Днепр-1 – Ингулец, сообщает официальный сайт УАФ.
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13 февраля, суббота
Минай – Львов – Александр Дердо (Черноморск).
Заря – Десна – Анатолий Абдула (Харьков).
Колос – Шахтер – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр).
Динамо – Олимпик – Максим Козиряцкий (Запорожье), арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская область).
14 февраля, воскресенье
Мариуполь – Александрия – Александр Шандор (Львов).
Рух – Ворскла – Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская область).
СК Днепр-1 – Ингулец – Сергей Бойко (Киевская область), арбитр VAR – Евгений Арановский (Киев).
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