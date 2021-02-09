УАФ оголосила про суддівські призначення 14-го туру УПЛ
Комітет арбітрів УАФ призначив офіційних осіб, які будуть обслуговувати поєдинки першого туру української Прем'єр-ліги після зимової паузи.
Чотирнадцятий тур УПЛ буде розбитий на 2 дні – 13 та 14 лютого. Система VAR буде використовуватись на 4 поєдинках: Колос – Шахтар, Динамо – Олімпік, Рух – Ворскла та СК Дніпро-1 – Інгулець, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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13 лютого, субота
Минай – Львів – Олександр Дердо (Чорноморськ).
Зоря – Десна – Анатолій Абдула (Харків).
Колос – Шахтар – Ігор Пасхал (Херсон), арбітр VAR – Віталій Романов (Дніпро).
Динамо – Олімпік – Максим Козиряцький (Запоріжжя), арбітр VAR – Денис Шурман (Київська область).
14 лютого, неділя
Маріуполь – Олександрія – Олександр Шандор (Львів).
Рух – Ворскла – Юрій Іванов (Донецька область), арбітр VAR – Микола Балакін (Київська область).
СК Дніпро-1 – Інгулець – Сергій Бойко (Київська область), арбітр VAR – Євген Арановський (Київ).
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