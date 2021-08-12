Как известно, несколько дней назад Мирон Маркевич объявил, что покидает пост председателя Комитета национальных сборных Украины, на которой работал пять последних лет.

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12 августа УАФ на своем официальном сайте объявила новый состав Комитета. Интересно, что вместо Маркевича назначили сразу двух специалистов. Должности сопредседателя получили бывшие игроки и тренеры Динамо – Олег Блохин и Алексей Михайличенко.

Также в состав вошли Олег Протасов (первый заместитель), Анатолий Демьяненко (заместитель) и еще семь человек: Александр Петраков, Виктор Скрипник, Анатолий Бузник, Алексей Таргонский, Александр Черкасов, Сергей Мохник, Владимир Ковянов.

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