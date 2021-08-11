Бывший наставник Металлиста, Днепра и ряда других клубов Мирон Маркевич в свои 70 лет еще хочет работать в футболе.

"Пока не знаю, чем буду заниматься после ухода из УАФ. Пока я в творческом отпуске. Посмотрим. Еще надо где-то поработать. Но надо понимать, где и что. Влезть в неприятности всегда успеем.

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Металлист? Зачем? Там тренер хорошо работает. Команда выигрывает почти все матчи. Может, когда команда выйдет в УПЛ? Еще не думал об этом. Будет так, значит, хорошо. Лучше, чтобы было. Посмотрим, как оно будет", – цитирует Маркевича Tribuna.com.

Напомним, несколько дней назад Мирон Богданович объявил, что покидает пост Главы Комитета национальной сборной Украины, на которой работал пять последних лет.

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