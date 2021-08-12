Як відомо, кілька днів тому Мирон Маркевич оголосив, що покидає посаду Голови Комітету національних збірних України, на якій працював п'ять останніх років.

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12 серпня УАФ на своєму офіційному сайті оголосила новий склад Комітету. Цікаво, що замість Маркевича призначили відразу двох фахівців. Посади співголови отримали колишні гравці й тренери Динамо – Олег Блохін та Олексій Михайличенко.

Також до складу увійшли Олег Протасов (перший заступник), Анатолій Дем'яненко (заступник) та ще сім осіб: Олександр Петраков, Віктор Скрипник, Анатолій Бузнік, Олексій Таргонський, Олександр Черкасов, Сергій Мохник, Володимир Ковянов.

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