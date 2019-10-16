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УАФ эпическим видео поздравила сборную Украины с выходом в финальную часть Евро-2020

18:30 31 Читати українською
УАФ эпическим видео поздравила сборную Украины с выходом в финальную часть Евро-2020
Радость игроков сборной Украины / EPA-EFE

Украинская ассоциация футбола опубликовала видео празднования победы над португальцами в матче отбора к Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

В своем видео УАФ зафиксировала ключевые события матча Украина – Португалия и показала, как игроки праздновали победу в раздевалке.

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После традиционного фото и праздничных брызгов шампанского, в раздевалку лично посетил президент УАФ Андрей Павелко, чтобы поздравить игроков с достижением.

Напомним, сборная Украины победила Португалию (2:1) в матче отбора Евро-2020 и оформила путевку в финальную часть турнира.

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Евро-2020 Украина Украина УАФ Андрей Павелко Видеоновости Украина - Португалия Португалия Португалия
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