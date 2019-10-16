toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЄВРО-2020

УАФ епічним відео привітала збірну України до фінальної частини Євро-2020

18:27 488 Читать на русском
УАФ епічним відео привітала збірну України до фінальної частини Євро-2020
Радість гравців збірної України / EPA-EFE

Українська асоціація футболу оприлюднила відео святкування перемоги над португальцями у матчі відбору до Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

У своєму відео УАФ зафіксувала ключові події матчу Україна – Португалія та показала, як гравці святкували перемогу в роздягальні.

"Програвати Україні – ганьба". Португальці критикують свою збірну, а преса вихваляє Шеву за успіх проти чемпіонів Європи

Після традиційного фото та святкових бризків шампанського, до роздягальні особисто завітав президент УАФ Андрій Павелко, аби привітати гравців із досягненням.

Нагадаємо, збірна України перемогла Португалію (2:1) в матчі відбору Євро-2020 та оформила путівку до фінальної частини турніру.

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду

blog_ava
Україна вийшла на Євро-2020, переписавши історію, ювілей Роналду, провал динамівців – головне в 7 і 8 турах відбору
13:55
4987
Теги
УАФ Андрій Павелко Відеоновини Євро-2020 Україна - Португалія Португалія Португалія Україна Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
19
год
:
15
хв
Агробізнес
14:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук