УАФ епічним відео привітала збірну України до фінальної частини Євро-2020

Українська асоціація футболу оприлюднила відео святкування перемоги над португальцями у матчі відбору до Євро-2020.

У своєму відео УАФ зафіксувала ключові події матчу Україна – Португалія та показала, як гравці святкували перемогу в роздягальні.

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Після традиційного фото та святкових бризків шампанського, до роздягальні особисто завітав президент УАФ Андрій Павелко, аби привітати гравців із досягненням.

Нагадаємо, збірна України перемогла Португалію (2:1) в матчі відбору Євро-2020 та оформила путівку до фінальної частини турніру.

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