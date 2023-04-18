"Билич – хороший тренер мирового уровня. Свою профпригодность он доказал неплохими результатами работы. Но вряд ли он решит проблемы сборной Украины, не зная нашего футбола изнутри.

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Я считаю, что сборную Украины должен возглавить кто-нибудь из наших тренеров: Юрий Вернидуб, Виктор Скрипник, Роман Григорчук или Юрий Максимов. Не хочу возглавить сборную Украины. Был готов работать после того, как из команды ушел Андрей Шевченко. А теперь не хочу трудиться в такой среде – в УАФ непонятно, кто руководит и кто за что отвечает.

Ситуация с назначением тренера – абсурдна. Ладно, хотели Реброва. Почему же не подписать с ним предварительный контракт с июня или июля и всем об этом не сообщить? К сожалению, УАФ играет в подковёрные тайные игры, а я в них не участвую", – цитирует Маркевич Експрес.

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