"Я не вижу ничего хорошего в этом решении. Думаю, это неправильно. Почему наши спортсмены должны страдать? Я не знаю, чем руководствовалось Минмолодежьспорта, когда принимало такое решение.

Зозуля: Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро

Нужно было делать все возможное, чтобы белорусов вслед за россиянами тоже не допускали к соревнованиям. На это надо было бросать все силы! Сборная Украины участвует в отборе на Евро-2024, нам надо играть!", – цитирует Маркевича FanDay.

Напомним, Украина стартовала в отборе на Евро матчем с Англией, в котором уступила 0:2.

Украина в отборе Евро-2024: известно, кто примет решение о снятии или продолжении выступлений с белорусами