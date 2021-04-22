"Отмененный пенальти? Если честно, думал, что там был пенальти. Даже не спорил. Когда арбитр пошел смотреть VAR, то игроки Динамо говорили, что он проверяет – это красная карточка, или желтая. Надежды на то, что я не фолил не было.

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Как оказалось, судья иначе трактовал этот момент после просмотра и отменил пенальти. Сирота был первый на мяче, протолкнул его дальше, хотя я тоже получил удар, но, мне казалось, что я нарушал", – поделился Курило в интервью 1927.kiev.ua.

Отметим, что этот момент не помешал Динамо разгромить Агробизнес в полуфинале Кубка Украины (3:0) и выйти в финал турнира, где встретятся с Зарей 13 мая.

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