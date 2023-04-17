Заместитель Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный рассказал, сможет ли национальная команда бороться за попадание на чемпионат Европы.

"Это подчеркивает нашу государственную позицию, что представители палачей и убийц должны оставаться персонами нон грата на любых международных площадках, включая спортивные. Попытки вернуть их сегодня, попытки убедить весь мир, что с ними можно вести диалог на основе олимпийских принципов, не совместимы с реальностью.

УАФ до сих пор не получил ответ от Минмолодежьспорта об участии сборной Украины в отборе на Евро-2024

Это решение министерства проработано с федерациями, преимущественно его поддержавшими. Хочу подчеркнуть, что мы не ставим перед собой цель лишить наших спортсменов возможности участвовать в международных спортивных соревнованиях.

Что касается сборной Украины по футболу, то участие сборной Беларуси – это отдельный групповой турнир. По состоянию на сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета нашей национальной команде участия в отборочном турнире", – сказал Бидный в эфире телеканала Рада.

Напомним, ранее Минмолодежиспорта приняло решение о запрете украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами. К слову, сборная Украины уже успела стартовать в отборе на Евро-2024, проиграв в первом матче Англии (0:2). В июне "сине-желтые" проведут еще два поединка в своей группе: с Северной Македонией и Мальтой.

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