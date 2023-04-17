Журналіст та коментатор Віктор Вацко розповів, що Павелко і Ко наразі узгоджують останні формальності з асистентами Сергія Реброва.

"Маю інформацію з нашого футбольного капітолія, що Андрій Васильович Павелко ходить задоволений і говорить, що з Ребровим вже домовились.

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І підсумковий етап, наскільки я зрозумів – юридично-економічні нюанси контрактів іспанських помічників Реброва. Я думаю, що все це незабаром буде фіналізовано.

Наші футбольні очільники очікують, що 2-3 тижні і про все можна буде оголошувати вже офіційно, тобто все буде підписано. Мова іде про два цикли – до Євро-2024 та до ЧС-2026", – розповів Вацко у своїй програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, збірна України не має офіційного наставника після звільнення Олександра Петракова. У матчі відбору на Євро-2024 проти Англії командою тимчасово керував тренер молодіжки і Олександрії Руслан Ротань.

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