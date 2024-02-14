"Сейчас такая ситуация, что украинские люди разбросаны по всему миру, поэтому нам очень важно их присутствие здесь на стадионе. Мы играем только ради них, чтобы подарить им эмоции.

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Относительно Марселя, то я не расскажу вам ничего нового, но надеюсь, что мы сможем показать что-то новое завтра. Марсель – это серьезный соперник. Можно сказать, что имеем честь противостоять такому сопернику. Это хороший вызов для нас, хотим получить удовольствие от этого матча и от этой атмосферы.

Настраиваюсь как всегда – забить. Не хочется бросаться такими громкими фразами, но я буду отдавать всего себя.

У обеих команд очень сильные индивидуально игроки. Преимущество соперника как минимум в том, что у них чемпионат продолжается и нет такой длительной паузы. Поэтому это немножечко дает им плюс, но мы уже с этим сталкивались – это для нас не проблема", – сказал Бондаренко в комментарии Tribuna.

Напомним, первый матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Марселем состоится в четверг, 15 февраля, в немецком Гамбурге. Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.

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