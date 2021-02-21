Вторая попытка действующих чемпионов переиграть львовский клуб, с которым потеряли очки в первом круге (1:1). Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Рух на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Дончане после потери очков с Колосом отпустили Динамо на 3 очка, но впоследствии уверенно обыграли Маккаби в ЛЕ. Львовяне сдержали 5 команду сезона Ворсклу (1:1), однако им все еще грозит зона вылета.

Шахтер – Рух: онлайн-трансляция матча УПЛ

Первый момент и удар в матче случился на 8 минуте. Крутой розыгрыш Руха со своей вратарской, в несколько быстрых передач мяч переведен в чужую штрафную. Атаку завершал Кухаревич, который открылся на грани офсайда, но пробил и мимо Трубина, и мимо ворот. А уже в следующей атаке Шахтер наказал. Марлос разрезал защиту своим кинжальным пасом, после чего Тете спокойно закатил в пустые, разобравшись с Бандурой. Еще один перспективный удар львовян, но издалека также минимальный промах. Кухаревич тонко играет в стеночку с партнером, очередной проход в штрафную "горняков", вот только итог – лишь угловой с ударом Федорчука из офсайда и сейвом Трубина, который не запишут в статистику.

Федик высказывает претензии к судейству. Мол, в одном эпизоде ​​желтая его подопечному Кухаревичу, а в другом за "то же самое" – молчание арбитра. Рух пытается конкурировать по проценту владения мячом, но это фактически на руку команде Каштру. Коноплянка несколько раз неплохо врывается в зону левого инсайда, Марлос и Мораес тоже обостряют стабильно. И снова интересно комбинируют гости. Климчук зря пытался с хорошей позиции закатить в пустые через пас на партнера, но и так офсайд.

А в этот раз правый вингер борца за выживание идеально закрутил с фланга – форварду молодежной сборной Украины Кухаревичу, эффектно пробивающему в падении, минимально не хватило прицела. Климчук еще и едва не убежал в контратаку. Ну, по крайней мере посадил Додо на желтую. По ударами равновесие (3:3), но у Шахтера все попытки были точными, а соперник ни разу не нагрузил Трубина. Классно разыграная комбинация на левом фланге. Корниенко нашел пасом Тете, первый откровенный промах Шахтера аж на 43 минуте. Степаненко уже в перерыве заменил Майкон. Неожиданно, но следует понимать это как отдых в сложном графике между матчами с Маккаби?

Сразу дважды один и тот же эпизод проверяет VAR – сначала за кадром, а потом и возле поля. Карасюк в борьбе на стандарте слегка придержал Витао, бразильский центрбек красиво завалился на газон. Балакин все-таки меняет свое изначальное мнение и считает, что это пенальти. Эпизод из разряда "да таких десяток за игру бывает". Майкон реализовал 11-метровый очень легко.

После перерыва на поле только донецкий коллектив. Федик сразу после пенальти на 2:0 снял свое атакующее трио. Быстро выбросил Рух белый флаг. Ни одного удара по второй тайм, процент владения упал на 8 пунктов. Пропорция 60 на 40 уже значительно привычнее для матчей Шахтера против аутсайдеров. С другой стороны "горняки" все равно трудновато создают моменты даже при таком формальном преимуществе. Гости проснулись только на 85 минуте. Лях навесил, Кондраков пробил над воротами.

Еще и Бандура красную карточку схлопотал на 90+6. Голкипер гостей влетел в Корниенко за пределами штрафной, Балакину помог VAR. В ворота вынужденно стал полевой игрок – защитник Зец, но проявить себя в новой роли уже не очень успел. Интересно, что команды переиграли 4 минут сверх добавленных 3. До матча Динамо против Десны Шахтер, который набирает 33 очка, выходит на первое место благодаря лучшим дополнительным показателям. Рух по тому же принципу опережает последний в таблице Минай – у обоих аутсайдеров по 10 баллов.