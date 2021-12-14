"Мне нужно было самому поверить в себя – не в ребят, а в себя, что я могу на этом уровне. Я когда-то играл с Дешамом, он подошел ко мне, пожелал удачи, сказал: "У тебя очень хорошая команда". Мне стало приятно. Было видно, что он приятный человек. Я немного психолог, я людей узнаю. Большой футболист и большой тренер.

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Мяч Шапаренко? Помню этот гол, когда Николай расплакался. Это чистые эмоции, этим и отличный футбол. Откровенно был рад за него, Шапаренко очень хороший матч сыграл тогда", – поделился Петраков в эфире Великого футбола.

Напомним, в матче на НСК Олимпийский сборная Украины расписала ничью с Францией (1:1), которая стала шестой для "сине-желтых" в отборе к ЧМ-2022. В итоге подопечным Петракова удалось занять второе место, что вывело команду в плей-офф квалификации, где придется сыграть с Шотландией 24 марта, начало в 21:45.

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