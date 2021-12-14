"Мені потрібно було самому повірити в себе – не в хлопців, а в себе, що я можу на цьому рівні. Я колись грав з Дешамом, він підійшов до мене, побажав удачі, сказав: "У тебе дуже хороша команда". Мені стало приємно. Було видно, що він просто приємна людина. Я трохи психолог, я людей розпізнаю. Великий футболіст та великий тренер.

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М'яч Шапаренка? Пам'ятаю цей гол, як Микола розплакався. Це чисті емоції, цим і чудовий футбол. Відверто був радий за нього, Шапаренко дуже добрий матч тоді зіграв", – поділився Петраков у ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, у матчі на НСК Олімпійський збірна України розписала нічию з Францією (1:1), яка стала шостою для "синьо-жовтих" у відборі до ЧС-2022. В підсумку, підопічним Петракова вдалось посісти другу сходинку, що вивело команду в плей-офф кваліфікації, де доведеться зіграти з Шотландією 24 березня, початок о 21:45.

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