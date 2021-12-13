"Да нет, сейчас я уже не страшен. Это было, когда работал с молодыми футболистами, да и я был младше. Где-то мог сорваться, но со временем изменился, стал гибче.

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Да и куда мне здесь, в сборной Украины? Здесь такие футболисты, а я на них буду срываться как на маленьких детей. К тому же, вы не забывайте, что я пришел сюда работать после Шевченко. После нашего великого футболиста и человека. И пришел я, простой парень из Куреневки", – заявил Петраков в интервью Великому футболу.

Напомним, в августе 64-летнего специалиста назначили исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. "Сине-желтые" финишировали вторыми в отборе на ЧМ-2022, и на плей-офф Петраков выведет команду уже в статусе постоянного рулевого.

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