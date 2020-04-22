"У Тайсона характер так себе": экс-форвард Динамо – о бывшем одноклубнике

Известный украинский нападающий Владимир Лысенко, который сейчас выступает за Колос, поделился мыслями относительно бразильского легионера Шахтера Тайсона, с которым в свое время защищал цвета Металлиста.

"В Металлисте были действительно сильные легионеры. Соса и Тайсон – сильнейшие. У Тайсона, правда, характер так себе. Тренерам с ним трудно, он может сделать то, что ему хочется. Не то, что нужно, а то, что ему хочется. Он считает, что это правильно.

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Но как парень, кажется, неплохой. Лично у меня с ним конфликтов не было, так же как и с другими легионерами. Там был хороший коллектив. Эдмар был связующим звеном между украинцами и иностранцами. Он был еще и переводчиком", – сказал Лысенко в интервью Sportarena.

Напомним, Тайсон защищал цвета харьковского клуба с 2010 по 2013 годы. Лысенко пришел в Металлист годом раньше – в 2009-м.

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