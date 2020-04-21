toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

"Не знаю, что у них в голове": бывший форвард Динамо раскритиковал киевских легионеров – похвалу получил только один

15:21 74 Читати українською
"Не знаю, что у них в голове": бывший форвард Динамо раскритиковал киевских легионеров – похвалу получил только один
Владимир Лысенко / ФК Колос

Бывший нападающий Динамо и ряда других клубов УПЛ Владимир Лысенко считает, что нынешние легионеры "бело-синих" не соответствуют амбициям киевлян.

"Мне очень нравилась игра Динамо под руководством Реброва. Он начал подпускать талантливую динамовскую молодежь, давал результат, и поставил игру! А сейчас в команде нет качественных легионеров... Есть Вербич, но он один. Одного брали – не подошел, второго взяли – та же ситуация.

"Получал больше 10 тысяч долларов": рекордсмен УПЛ вспомнил зарплату в Динамо

Если взять латиноамериканцев Металлиста, то заиграли практически все. Почему? Другой подход. В Динамо очень трудно заиграть! Ты должен реализовывать едва ли не каждый момент, чтобы на тебя обратили внимание. А легионеры... Видимо, они приезжают сюда не ради футбола.

Ради денег? Ну, наверное. Не знаю, что у них в голове. Если приглашать в Динамо легионера, то он должен быть на три головы выше имеющихся игроков. Динамо – это бренд, который знают все в Украине, который знают и помнят в Европе. Нужно играть достойно за этот клуб.

Хороший легионер приедет и начнет "тащить" команду в чемпионате, в еврокубках! Или станет настоящим ее лидером. Как Ринкон, например! Пришел и начал играть, стал лидером. Или возьмем Юссуфа, которого взяли в Динамо-2 на просмотр. Наши тренеры его там так гоняли, но ничего, парень доказал, вырос до первой команды! А параллельно привозят этого высокооплачиваемого Нанни... В команде должен был быть легионер на три головы выше его", – рассказал Лысенко в интервью Sportarena.

Заметим, за первую команду Динамо 32-летний Лысенко провел только 3 матча. Зато он стал рекордменом УПЛ по количеству клубов, в которых выступал – таких насчитывается сразу 9.

Самые известные латиноамериканские легионеры Динамо, которые не смогли закрепиться в Киеве

blog_ava
Главные новости футбола 20 апреля: Динамо и Шахтеру бросили вызов в Украине, банкротство обидчика Металлиста
07:00
1872
Теги
Диого Ринкон Сергей Ребров Сергей Ребров Роберто Нанни Роберто Нанни Беньямин Вербич Беньямин Вербич Владимир Лысенко Владимир Лысенко Динамо Киев Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
7
час
:
54
мин
Атлетик
23:55
Мальорка
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук