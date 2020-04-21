"Не знаю, что у них в голове": бывший форвард Динамо раскритиковал киевских легионеров – похвалу получил только один

Бывший нападающий Динамо и ряда других клубов УПЛ Владимир Лысенко считает, что нынешние легионеры "бело-синих" не соответствуют амбициям киевлян.

"Мне очень нравилась игра Динамо под руководством Реброва. Он начал подпускать талантливую динамовскую молодежь, давал результат, и поставил игру! А сейчас в команде нет качественных легионеров... Есть Вербич, но он один. Одного брали – не подошел, второго взяли – та же ситуация.

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Если взять латиноамериканцев Металлиста, то заиграли практически все. Почему? Другой подход. В Динамо очень трудно заиграть! Ты должен реализовывать едва ли не каждый момент, чтобы на тебя обратили внимание. А легионеры... Видимо, они приезжают сюда не ради футбола.

Ради денег? Ну, наверное. Не знаю, что у них в голове. Если приглашать в Динамо легионера, то он должен быть на три головы выше имеющихся игроков. Динамо – это бренд, который знают все в Украине, который знают и помнят в Европе. Нужно играть достойно за этот клуб.

Хороший легионер приедет и начнет "тащить" команду в чемпионате, в еврокубках! Или станет настоящим ее лидером. Как Ринкон, например! Пришел и начал играть, стал лидером. Или возьмем Юссуфа, которого взяли в Динамо-2 на просмотр. Наши тренеры его там так гоняли, но ничего, парень доказал, вырос до первой команды! А параллельно привозят этого высокооплачиваемого Нанни... В команде должен был быть легионер на три головы выше его", – рассказал Лысенко в интервью Sportarena.

Заметим, за первую команду Динамо 32-летний Лысенко провел только 3 матча. Зато он стал рекордменом УПЛ по количеству клубов, в которых выступал – таких насчитывается сразу 9.

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