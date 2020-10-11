"Трудно назвать игру идеальной, если корректно говорить. Этот матч напомнил "старую-добрую" сборную Украины: восемь человек сзади, три в атаку и выбегания за счет длинной передачи. А если без шуток, то у нас был один неплохой момент во втором тайме – у Цыганкова, когда он пробил правой ногой. Он левша, поэтому удар и не вышел.

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Мы хорошо оборонялись, грамотно, компактно, не без огрехов, позволив достаточно много сопернику. Пять-шесть голевых моментов у наших ворот было. Если бы Жора Бущан не ошибся... Бывает такое с вратарями. Но он выручил гораздо больше, потому перекрыл свои ошибки. Обвинять его в поражении язык не повернется – он четыре-пять сто процентов выручил.

Наверное, закономерный счет. Гол нам подарила оборона Германии. Приятный счет после поездки в Париж с топовой командой. А вы заметили смену поведения Андрея Шевченко на скамейке? Сейчас уже нет тех улыбок, подбадриваний. Сейчас уже нервы, потому что имидж. В играх с такими командами, как Германия, зарабатывается имидж тренера-победителя. Но сегодня не получилось. Будем надеяться, что получится в следующий раз", – рассказал Севидов в комментарии ua-football.

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